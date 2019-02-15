Американский генерал заявил о возможном выводе тысячи военных из Афганистана

Возглавляющий Центральное командование США генерал Джозеф Вотел заявил, что Пентагон планирует сократить численность войск в Афганистане более чем на 1 тысячу человек.

Вотел заявил, что решение о сокращении численности войск в Афганистане может принять генерал Скотт Миллер, принявший в сентябре 2018 года командование войск США в этой стране, передает Reuters.

По словам Вотела, это решение может быть принято с целью более эффективного использования американских ресурсов.

Ранее США обсудили возможный вывод войск из Афганистана с движением «Талибан» (запрещено в России).