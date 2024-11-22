Объявлен конкурс «Дети рисуют Победу» к 80-летию Победы

Стало известно о старте конкурса «Дети рисуют Победу», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной

Организацией мероприятия занимается «Агентство социальных технологий и коммуникаций». Заявки участников будут размещены в виртуальной галерее «ВКонтакте», где можно будет увидеть художественные работы, посвященные теме Победы. Победители конкурса будут представлены на выставке в Общественной палате РФ с 5 по 18 мая 2025 года. Принять участие могут дети и молодежь до 18 лет включительно, в том числе из Белоруссии.

Директор АНО «АСТИК» Елена Родионова, подчеркнула важность конкурса для художественного самовыражения детей и формирования гражданской позиции. «Победа – это истинно народный праздник... Уверена, что наш конкурс понравится и очень юным участникам, и тем, кто уже серьезно владеет мастерством», – заявила она.

Депутат Государственной думы Ольга Коробова выразила поддержку конкурсу, отметив его значимость в укреплении связи между поколениями. Она подчеркнула, что конкурс помогает детям выразить свои чувства и мысли через искусство и передать историческую память.

Конкурс пройдет с 22 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года.