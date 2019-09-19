Коалиция США обозначила сроки начала патрулирования Персидского залива

Международная коалиция во главе с США планирует в ноябре 2019 года начать патрулирование Персидского залива.

По данным источника, принимавшего участие в консультациях по этой теме 16 сентября в Бахрейне, в патрулировании будет задействовано 55 кораблей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Напомним, поводом для создания коалиции стал захват Ираном танкера Stena Impero. После этого США призвали другие страны объединиться для защиты судов.

К коалиции присоединилась Великобритания, захотела принять участие в защите безопасности судоходства Польша.

Китай объявил, что также может присоединиться к коалиции, чтобы сопровождать свои суда.

При этом Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву Вашингтона.

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