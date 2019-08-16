Польша собралась обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Польша выразила желание поддержать инициированную миссию США по безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что ситуация в регионе «требует реакции» и допустил «определенный вид поддержки» со стороны Варшавы, пишет Deutche Welle.

Чапутович также раскритиковал позицию некоторых европейских партнеров, занятую в отношении США. По его словам, Евросоюзу «следует быть более открытым к аргументам американской стороны», а разногласия между ЕС и США отрицательно скажутся как на Польше, так и на Центральной Европе. «Мы пытаемся сохранить трансатлантический союз и навести мосты», – отметил Чапутович.

Великобритания присоединилась к инициированной США коалиции против Ирана в Персидском заливе, британский флот будет сотрудничать с американскими ВМС для обеспечения безопасности торговых судов в Ормузском проливе.

При этом Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву США.

Предложение о создании миссии в Персидском заливе поступило от США после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero.

Напомним, 5 августа посол КНР в ОАЭ Ни Цзянь заявил, что ВМС Китая могут присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе по обеспечению безопасности судоходства, чтобы сопровождать китайские коммерческие суда.