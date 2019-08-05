Британия присоединилась к коалиции США против Ирана в Персидском заливе

Лондон присоединился к инициированной США коалиции против «иранской агрессии» в Персидском заливе, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.

Британское минобороны сообщило, что «Королевский флот будет сотрудничать с военно-морским флотом США для обеспечения безопасности торговых судов в Ормузском проливе», передает РИА «Новости».

Лондон заявил, что ситуация в Персидском заливе свидетельствует о «растущей угрозе для коммерческого судоходства».

Великобритания выразила готовность защищать свое «судоходство от противоправных посягательств» и присоединиться «к новой морской миссии по наблюдению за безопасностью» в регионе.

Глава МИД Ирана Доминик Рааб при этом отметил, что Лондон «по-прежнему привержен сотрудничеству» с Тегераном для сохранения ядерного соглашения.

Кроме того, британская сторона хочет сформировать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов.

Напомним, Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву США.

После захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero, Вашингтон призвал создать миссию для противостояния Ирану. Британия направила в регион два эсминца.

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