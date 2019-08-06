Китай допустил присоединение к коалиции США в Персидском заливе

ВМС Китая могут присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе по обеспечению безопасности судоходства, чтобы сопровождать китайские коммерческие суда, заявил посол КНР в ОАЭ Ни Цзянь.

«Мы рассмотрим вопрос о том, чтобы наш военный флот сопровождал наши коммерческие суда. Мы изучаем предложение США по механизмам сопровождения в Персидском заливе», – передает его слова Reuters.

Накануне сообщалось, что Великобритания присоединилась к инициированной США коалиции против Ирана в Персидском заливе, британский флот будет сотрудничать с американскими ВМС для обеспечения безопасности торговых судов в Ормузском проливе.

При этом Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву США.

Предложение о создании миссии в Персидском заливе поступило от США после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero.