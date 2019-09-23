Иран предложил создать коалицию в Персидском заливе под эгидой ООН

Тегеран предлагает создать в Персидском заливе коалицию по безопасности под эгидой ООН. В ней должны участвовать Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в преддверии Генассамблеи ООН.

«Изначально в эту коалицию по безопасности в Персидском заливе должны войти Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Мы не против того, чтобы в нее вошел Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там. И предполагается, что они будут взаимодействовать под эгидой ООН», – передает его слова ТАСС.

Зариф добавил, что многие аспекты иранской концепции безопасности в Персидском заливе совпадают с российскими взглядами, в связи с этим Тегеран готов работать совместно с Москвой над их реализацией.

«Когда я приезжал на Валдайский форум, я предложил, чтобы Россия была вовлечена в нашу концепцию. Многие аспекты наших концепций совпадают», – заметил он.

Накануне сообщалось, что в Иран представит проект по сотрудничеству со странами региона для обеспечения безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.

В понедельник стало известно также, что Иран освободил британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе. Именно после его задержания начались разговоры о создании западной коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе.