Иран собрался предложить ООН свой проект по безопасности Персидского пролива

В ООН Ирана представит проект по сотрудничеству со странами региона для обеспечения безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил иранский лидер Хасан Роухани.

«Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем, с ноября 2019 года международная коалиция во главе с США планирует начать патрулирование Персидского залива.

Поводом для создания коалиции и обсуждения проблемы обеспечения безопасности Персидского залива стал захват Ираном танкера Stena Impero в июле. США тогда призвали другие страны объединиться для защиты судов, и к коалиции присоединилась Великобритания, также захотела принять участие в ней Польша.

При этом многие страны ЕС отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву Вашингтона, обсуждая свой проект обеспечения безопасности региона.