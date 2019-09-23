Иран освободил британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе, сообщают СМИ.

По информации телеканала «Sky News – Arabia», иранские власти освободили британский танкер, который был задержан в начале июля Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в связи с нарушением правил международного судоходства, передает ТАСС.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Задержание произошло после того, как танкер выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения военных. Среди членов экипажа оказались трое россиян.

Напомним, 5 сентября пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что семь членов экипажа британского судна Stena Impero, включая российского гражданина, покинули Иран, двое россиян пока остаются в этой стране.

С ноября 2019 года международная коалиция во главе с США планирует начать патрулирование Персидского залива.