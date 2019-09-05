Определилась судьба россиян с задержанного Ираном британского танкера

Семь членов экипажа британского судна Stena Impero, включая российского гражданина, покинули Иран, двое россиян пока остаются в этой стране, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

«Около полудня семь членов экипажа улетели в Дубай», – сказал Ганеко, передает ТАСС.

При этом двое российских моряков останутся в Иране до тех пор, пока не будет решена судьба британского танкера, пояснили в российском посольстве в Тегеране.

Ранее сообщалось, что иранские власти согласились отпустить семерых членов экипажа задержанного более месяца назад британского танкера Stena Impero.

Напомним, Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе и задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.