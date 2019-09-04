Иран отпустил семерых членов экипажа танкера Stena Impero

Иранские власти согласились отпустить семерых членов экипажа задержанного более месяца назад британского танкера Stena Impero, среди них есть один россиянин, сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик», – сообщил Ганенко, передает РИА «Новости».

По его словам, на судне остается «минимум» экипажа, чтобы судно в случае необходимости могло выйти в море и начать плавать.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Задержание произошло после того, как танкер выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения военных. Среди членов экипажа оказались трое россиян.

После этого США предложили создать миссию в Персидском заливе. Великобритания присоединилась к инициированной коалиции, а Франция и Германия отказались посылать туда свои корабли по призыву США.