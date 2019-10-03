Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество по проекту «Один пояс -один путь»

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай договорились об активизации сотрудничества в рамках работы китайского проекта «Один пояс - один путь».

«Одной из несущих опор «Большой Евразии» призвано стать сопряжение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Мы договорились с нашими китайскими друзьями об активизации этой работы», – сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Евразийский экономический союз строился путем руководства принципами совместного, общего прогресса вместе с партнерами. «Это интеграционное объединение основано на равноправии, прагматизме, учете интересов друг друга. При этом наш союз это не закрытый рынок. ЕврАзЭС активно развивает международные связи», – подчеркнул он.

«Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, вот только что, буквально на днях, подписали соответствующий такой же договор с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном, ведутся переговоры с Израилем, Египтом. Вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве», – сказал российский лидер.

Путин уточнил, что стартовала и реализация программы сотрудничества между Евразийской комиссией и АСЕАН на 2019-2020 годы.

«Все эти договоренности важны для формирования Большого Евразийского партнерства с потенциальным участием стран ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН и рядом других государств. Построение такого типа отношений между государствами, основанного на прагматизме, учете интересов друг друга, это не благие пожелания и мечты, не вопрос отдаленного будущего, оно возможно и, более того, реализуется сейчас», – отметил Путин.

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