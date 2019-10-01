Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием КНР

Президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием образования республики, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин «направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 70-летия образования КНР».

Российский лидер «дал высокую оценку впечатляющим успехам в экономической, социальной и научно-технической областях, которых КНР добилась за прошедшие семь десятилетий, заслуженный высокий авторитет страны на мировой арене, а также ее значимую роль в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня».

Он также отметил, что Москва и Пекин являются друг для друга незаменимыми стратегическими партнерами, выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического диалога, двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также взаимодействия в региональных и международных делах.

«Под Вашим руководством Китай уверенно движется к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей – построению «общества среднего достатка» к 2021 году и «всесторонне модернизированного социалистического государства» к 2049 году», – подчеркнул Путин.

Кроме того, он высоко оценил дружеские отношения, сложившиеся у него с Си Цзиньпином, и выразил настрой на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо народов двух государств.

Ранее сообщалось, что Китай провел крупнейший военный парад в своей истории в честь 70-летия образования КНР.

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