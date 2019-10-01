Китай провел крупнейший военный парад в своей истории

На параде в честь 70-летия образования КНР представлены новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, ракета-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF и новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N, сообщают информационные агентства.

Предположительно, DF-41 («Дунфэн-41») оснащена разделяющейся головной частью с 10–12 ядерными блоками индивидуального наведения. Сообщалось, что максимальная дальность полета МБР – 14 тыс. км, передает ТАСС.

Впервые показана сверхзвуковая баллистическая ракета средней дальности DF-17, которая используется для запуска гиперзвукового глайдера DF-ZF. Вероятная дальность полета аппарата – 12 тыс. км.

На параде впервые показали и новейшую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету CJ-100 («Чанцзянь-100» или «Дунфэн-100»).

H-6N («Хун-6-эн») – новая модификация на основе советского Ту-16. H-6N создан как носитель стратегической крылатой ракеты DF-10A.

Напомним, в параде приняли участие 15 тыс. военных, 160 боевых самолетов и почти 600 единиц боевой техники. Это крупнейший в истории страны военный парад.