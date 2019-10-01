На площади Тяньаньмэнь начали праздновать 70-летие образования КНР

В Пекине началось празднование 70-летия образования Китайской Народной Республики, сообщают информационные агентства.

О начале торжеств объявил премьер китайского Госсовета Ли Кэцян. После 70 залпов парадных орудий военные вынесли на площадь Тяньаньмэнь китайский флаг и подняли его. Был исполнен государственный гимн.

На трибуне находится китайский лидер Си Цзиньпин. Также там присутствует экс-глава Китая Цзян Цзэминь, передает ТАСС.

На площади состоится крупнейший в истории страны военный парад. Участвовать в параде будут 15 тыс. военных, 160 самолетов, почти 600 единиц боевой техники.

Кроме того, примерно 100 тыс. человек будут участвовать в праздничной демонстрации.