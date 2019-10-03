Путин заявил о помощи Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении

Президент Владимир Путин заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, что позволит кардинально повысить обороноспособность Китая.

Говоря об отношениях России и Китая, Путин заметил, что «мы никогда не работаем и не дружим против кого-либо, всегда – на позитив», передает РИА «Новости».

На форуме «Валдай» Путин также предостерег от сдерживания Китая.

Политолог Сергей Караганов ранее в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что Китай не заинтересован в том, чтобы Россия его боялась. По его словам, обе страны нуждаются друг в друге.