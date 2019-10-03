Эксперт: Китай заинтересован в том, чтобы Россия его никогда не боялась

Политолог Сергей Караганов в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что Китай не заинтересован в том, чтобы Россия его боялась.

«Мы не хотим быть союзниками, потому что для нас и для китайцев суверенитет – это все. Мы не можем быть союзниками. Китайцы и мы можем быть только лидерами, по определению. Второе, мы де-факто во многом нуждаемся друг в друге. Они своей экономической подушкой укрепляют нас, а мы своей военной мощью укрепляем их», – сказал он в интервью.

Он добавил, что Россия не боится Китая – в том числе из-за огромного ядерного превосходства.

«И китайцы должны быть заинтересованы, чтобы оно у нас сохранялось, чтобы мы никогда их не боялись. Если мы будем их бояться, то возникнут и подозрения, и опасения, и в конечном итоге могут даже возникнуть конфликты», – заявил Караганов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США подталкивают Россию и Китай к созданию военного блока.

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