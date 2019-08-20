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20 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание

Болгарии выгодно выбрать именно «Росатом» для строительства АЭС «Белене» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Росатом» готов во второй раз взяться за строительство атомной электростанции в Болгарии. София под давлением США уже дважды ставила крест на российских проектах – это газопровод «Южный поток» и АЭС «Белене». Не изменят ли своего желания построить электростанцию болгары и на этот раз и стоит ли России опять связываться со столь ненадежным партнером?  Подробности...
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Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

Два президента говорили о вечном и неизбежномФото: Gerard Julien/Reuters
Визит Владимира Путина во Францию подтвердил актуальную и одновременно вечную тенденцию – как всегда бывает в сложные времена, Европе нужна Россия. Но она плохо понимает различие между нами, наше восприятие европейства и самих себя – думая при этом, что знает нас едва ли не лучше нас самих. Впрочем, стремление европейцев к самостоятельности может способствовать тактическому сближению Москвы и Парижа.  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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В чем Зеленский и Нетаньяху искали взаимную выгоду

Нетаньяху, похоже, решил свои задачи в Киеве. Выиграл ли от встречи Зеленский?Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Скандал с женой Биньямина Нетаньяху и призыв Владимира Зеленского признать «голодомор» геноцидом стали главными событиями за первый с 1999 года визит премьер-министра Израиля в Киев. Однако между этими двумя странами накопилось немало проблем. Каких решений Нетаньяху искал на украинской земле и чего пытался добиться от еврейского государства Зеленский? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007-2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
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Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

              США задумали втянуть Россию в новую гонку вооружений   20 августа 2019, 13:46
              Фото: defense.gov
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Иван Абакумов

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              Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?

              Накануне американские военные сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», тем самым нарушив условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер рассказал, что были проведены испытания «варианта крылатой ракеты «Томагавк».

              При этом стартовый ствол для ракеты существовал на полигоне еще в 2015 году. Таким образом, США начали нарушать условия договора еще задолго до того, как обвиняли в этом Россию.

              Напомним, ДРСМД обязывает участников не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

              Испытания нового варианта базирования «Томагавков» в США вызвали резкую критику со стороны России. Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Россия не позволит Штатам втянуть себя в гонку вооружений, добавив, что Москва привержена мораторию на размещение ракет средней дальности «до тех пор, пока такие системы не будут развернуты США в каком-либо регионе мира».

              «Мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении. Втянуть в дорогостоящую гонку вооружений себя мы не позволим», – сказал Рябков.

              Он также подчеркнул, что испытание ракеты свидетельствует о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем. «Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», – отметил дипломат.

              Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что именно ради испытаний запрещенных ДРСМД ракет. А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия вынуждена будет отвечать на размещение испытанных США крылатых ракет в странах Азии или Европы, так как эти ракеты будут представлять для России «непосредственную военную угрозу».

              По мнению участника переговоров о сокращении обычных вооружений в Вене и переговоров о сокращении баллистических ракет средней дальности в Женеве (1980-1983 годы) Павла Палажченко, американцы не держали в секрете разработку нового варианта ракеты наземного базирования.

              «Сюрприза никакого нет. Но это означает продолжение распада системы ограничений и возможность начала гонки вооружений. Вашингтон создает опасную ситуацию, потому что дело идет к развертыванию таких ракет в Европе и Азии»,

              – заявил Палажченко газете ВЗГЛЯД, добавив, что США готовили ракету к испытаниям, даже не скрывая этого.

              «После обвинений России в нарушении ДРСМД Пентагону были выделены средства для создания и испытаний ракет наземного базирования дальностью более 500 км. То есть той, которая договором была запрещена», – пояснил эксперт.

              Он добавил, что вероятность появления этих ракет в Европе пока туманна.  

              «Однако чтобы их развернуть, большого времени не требуется. Их суть в мобильности пусковых установок и опасности в плане стратегической дестабилизации. Потому здесь все зависит от политического решения», – полагает Палажченко.

              Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош также отметил, что американцы давным-давно нарушали ДРСМД, планируя наземное базирование «Томагавка».

              «Таким образом они первыми нарушили договор. Успешный запуск этой ракеты через несколько недель после того, как американцы вышли из ДРСМД, говорит о том, что они вели двуличную лживую политику», – добавил эксперт.

              Он также указал на еще один обман со стороны США. «Они, опять же в силу своей лживости, вначале уверяли, что она пролетела менее 500 км, но это очень сомнительно. Допускаю, что они разрабатывали ее как ракету-мишень с использованием заделов под другие ракеты для отработки перехвата системой ПРО», – предположил собеседник.

              Наземные «Томагавки» станут существенной угрозой для нашей нацбезопасности.

              «Они могут разместить ракеты и в Европе, и в Азии – в Японии, Южной Корее, откуда при дальности пять тысяч километров они смогут перекрывать пространство России вплоть до Новосибирска. И тогда наши базы и ракеты будут под прицелом», – сказал эксперт.

              По его мнению, сейчас американцы будут работать над увеличением дальности и точности ракет, а также будут их готовить к размещению по всему периметру Юго-Восточной Азии. «По Европе пока что таких разговоров нет, потому что она уже предложила наложить мораторий на развертывание ракет. Но если американцы пойдут на этот шаг – мы ответим», – отметил собеседник, добавив, что у Москвы есть все необходимые средства для защиты от подобных ракет.

              «Россия может защищаться от таких ракет истребителями-перехватчиками, наземными комплексами противоракетной обороны. Системы защиты у нас есть, и время для реакции ПВО у нас, если что, будет», – заключил Бартош. 

              В свою очередь обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко указывает, что новый вариант ракеты будет представлять опасность для нашей страны только находясь на неприемлемой дальности пуска от российской территории.

              «В чем была опасность именно таких ракет и почему был заключен договор о РСМД? Подлетное время такой ракеты очень маленькое, учитывая, что она идет под прикрытием рельефа местности. Опасна не невозможность уничтожения таких ракет, а возможность ответной реакции. Очень сложно понять: это был ракетный пуск или это птицы летят? Или это глюк компьютера? В таком случае некий объект может быть воспринят, как ракета, после чего последует ошибочный ответный удар», – сказал эксперт.

              «В отношении крупных баллистических ракет есть системы предупреждения – и космические, и наземные, которые дают время опознать цель, обработать данные и сообщить их руководству для принятия решения.

              А в ситуации с ракетами, о которых идет речь, времени на принятие решения очень мало, что повышает вероятность начала взаимоуничтожающей войны»,

              – констатировал военный эксперт.

              «Естественно, если США будут размещать такие ракеты в опасной близости от наших границ, то же самое сделает и Россия. Главнокомандующий недаром дал распоряжение разработать наземную модификацию «Калибра». Эта ракета по некоторым своим техническим характеристикам даже превышает «Томагавк». Также в ближайшее время под эти нужды будет доработан «Искандер», – отметил Дрозденко.

              «С нашей стороны это будет эффективный ответ. Мы возвращаемся к временам до ДРСМД. Владимир Путин же сказал, что Россия не будет размещать ракеты в Европе, если этого не сделает США. То есть президент нашей страны отдал решение на откуп европейцам. Когда-то именно Европа бунтовала – те же Германия и Франция, которые не хотели подставляться под американские удары. Потому теперь слово за ними», – резюмировал Дрозденко.

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