Испытания новой ракеты назвали доказательством нарушения ДРСМД со стороны США

Соединенным Штатам необходимо было проводить испытания запрещенных ДРСМД ракет на полигоне, возможно, в связи с этим и был инициирован вопрос о выходе из договора, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«США, видимо, дошли до того этапа разработки вооружений, когда необходимо проводить практические стрельбы, испытания, то есть надо выходить из лаборатории на полигон. Именно для этого они инициировали вопрос о выходе из этого Договора РСМД якобы потому, что виновата Российская Федерация», – передает его слова RT.

Он отметил, что на такие разработки уходят годы – не менее пяти лет. Это значит, что все это время в США занимались этими разработками, заметил Шерин.

«И когда настал день, час, момент, когда нужно переходить к испытаниям, они абсолютно цинично, бессовестно обвиняют Россию в том, что мы якобы стали причиной, по которой им необходимо выйти из этого договора, и тут же уже американцы начинают проводить испытания ракеты, которая давным-давно была у них готова», – заключил депутат.

Напомним, в понедельник Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты провели испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

В воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в бюджете США задолго до выхода из ДРСМД были заложены средства на разработку таких ракет.

ДРСМД прекратил свое существование 2 августа по инициативе Вашингтона.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД