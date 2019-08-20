Россия запретила США провоцировать гонку вооружений

Россия не позволит Соединенным Штатам втянуть себя в гонку вооружений, Москва привержена мораторию на размещение ракет средней дальности, пока это не сделает Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении. Втянуть в дорогостоящую гонку вооружений себя мы не позволим», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия подтверждает твердую приверженность одностороннему мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности «до тех пор, пока такие системы не будут развернуты США в каком-либо регионе мира».

В ведомстве также подчеркнули, что испытание США крылатой ракеты вызывает сожаление. «США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

По его словам, испытание ракеты свидетельствует о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем. «Наверное не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы», – отметил дипломат.

В понедельник США сообщали, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что именно ради испытаний, запрещенных ДРСМД ракет, США вышли из договора.

При этом стартовый ствол для ракеты существовал на полигоне еще в 2015 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД