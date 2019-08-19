Стартовую площадку для нарушающей ДРСМД ракеты заметили на снимках 2015 года

В Сети опубликованы спутниковые снимки острова Сан-Николас, на котором были проведены испытания новой американской крылатой ракеты наземного базирования. Выяснилось, что стартовый ствол для ракеты существовал на этом полигоне еще в 2015 году.

«Координаты испытательной площадки: 33.259053, -119.572169», – пишет пользователь Twitter @ilax202, публикуя спутниковый снимок.

На нем видно, что все строения, использовавшиеся при испытаниях новой американской ракеты, уже существовали в 2015 году.

Координаты испытательной площадки: 33.259053, -119.572169

Жаль, что снимки этого острова не обновляются с той же частотой, что снимки Ахтубинска)) https://t.co/9ReslJdwWH pic.twitter.com/HG2TDGNDF7 — Максим (@ilax202) August 19, 2019

При этом более свежих снимков полигона нет – полученное изображение, согласно данным программы Google Earth, сделано 1 мая 2015 года.

«Жаль, что снимки этого острова не обновляются с той же частотой, что снимки Ахтубинска», – сыронизировал автор публикации, намекая на то, что Google часто обновляет спутниковые снимки российских военных полигонов, но скрывает свежие изображения американских.

На снимках 2013 года испытательное поле для крылатой ракеты только строится, а на снимках 2009 года его еще нет.

В понедельник Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты провели испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Ранее ракета была запрещена ДРСМД.

В Госдуме отметили, что на разработку такой ракеты нужно несколько лет, что подтверждает нарушение договора со стороны Вашингтона.

В воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в бюджете США задолго до выхода из ДРСМД были заложены средства на разработку запрещенных ракет.

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