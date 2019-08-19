Названа запущенная США в нарушение ДРСМД крылатая ракета

Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер рассказал, какую ракету испытали США на острове Сан-Николас в штате Калифорния.

По словам Карвера, проведены испытания «варианта крылатой ракеты «Томагавк», передает РИА «Новости».

Напомним, США сообщали, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что именно ради испытаний запрещенных ДРСМД ракет США вышли из договора.

При этом стартовый ствол для ракеты существовал на полигоне еще в 2015 году.