Эксперты оценили участие России в создании китайской СПРН

«Помощь России в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не только повысит военные возможности Китая, но и продемонстрирует стратегический характер взаимодействия между Москвой и Пекином», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.

«Это действительно огромный вклад России в стратегическую стабильность, поскольку Китай получает мощнейший инструмент для того, чтобы не стать жертвой первого обезоруживающего удара со стороны США», – сказал редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт уверен, что это «беспрецедентное событие, которое показывает степень честной координации и взаимодействия между Москвой и Пекином».

Схожую точку зрения высказал газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. По его мнению, в случае создания СПРН, Вашингтон лишится возможности нанести по Китаю внезапный ракетно-ядерный удар, а это означает, что Китай сможет своевременно ответить своим ракетно-ядерным ударом. «Это будет способствовать стабилизации ситуации в мире», – добавил эксперт.

«При этом стоит учитывать, что создание такой системы не принесет никакой пользы России, скорее, наоборот. Сейчас Китай зависит от нас в вопросе системы противоракетного наблюдения, и поэтому он к нам испытывает дружеские чувства. Когда Китай будет иметь в своем распоряжении все технологии, которыми располагает Россия, или создаст аналогичные – он перестанет нуждаться в России как в защитнике. И это может негативно сказаться на российско-китайских отношениях», – отметил Сивков.

В свою очередь Коротченко придерживается совершенно обратного мнения. Он считает, что такой шаг со стороны России поможет ей в продвижении собственных технологий в области загоризонтных радиолокационных станций. И кроме того, здесь можно говорить о коммерческой составляющей. «Но она в данной ситуации вторична, поскольку это поспособствует дальнейшему сближению России и Китая, выстраиванию общей политики в области безопасности», – подчеркнул эксперт.

«Плюс это делает мир более предсказуемым, страхует его от Третьей мировой войны и удерживает США от военных планов в отношении Китая», – заключил Коротченко.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, что позволит кардинально повысить обороноспособность этой страны.

«Мы будем работать дальше в области космоса, в области военно-технического сотрудничества... Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», – сказал президент России.

На форуме «Валдай» Путин также предостерег от сдерживания Китая.

Политолог Сергей Караганов ранее в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что Китай не заинтересован в том, чтобы Россия его боялась. По его словам, обе страны нуждаются друг в друге.

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