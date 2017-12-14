Запад ищет уязвимости в важнейшей ракетно-ядерной системе России

Западные СМИ вспомнили об одной из самых секретных разработок России в ракетно-ядерной сфере – системе «Периметр», прозванной на Западе «Мертвой рукой». «Периметр» имеет важнейшее значение для гарантированного наказания напавшего на Россию агрессора – но некоторые эксперты утверждают, что эта система имеет свои уязвимости. Так ли это на самом деле?

Британская печать вдруг решила напомнить своей публике о ядерной мощи России. В частности, о ее способности наносить ядерный контрудар – даже в случае, если отдать приказ о нанесении такого удара будет физически некому.

«Российская система управления ядерным оружием «Периметр», получившая на Западе «ужасающее» прозвище «Мертвая рука», не только сохранилась со времен холодной войны, но и совершенствуется», – предупредил издание Daily Star американский эксперт в области контроля над ядерным оружием профессор Брюс Блэр.

Стоит отметить, что это один из наиболее признанных на Западе экспертов – сооснователь Движения за глобальный ноль, научный сотрудник Принстонского университета, бывший офицер, управлявший некогда пуском ракет «Минитмен».

«Мертвая рука» – «автоматическая» система, для ее работы достаточно трех человек, пояснил Блэр (перевод газеты ВЗГЛЯД). По его словам, для ее запуска необходимо выполнить небольшое количество функций. Причем тем военным, которые будут ее запускать, не обязательно занимать какие-либо высокие должности, они просто должны реагировать на ее сигналы. «Периметр» спроектирован таким образом, чтобы Россия могла ответить на удар, даже если все ее командование будет уничтожено в результате первого удара США, подчеркнуло издание.

Датчики системы способны сами распознать факт ядерных взрывов на своей территории. После этого система запускает «командную ракету», которая передает сигнал, активирующий все остальные ракеты по стране, находящиеся на своих позициях. Более того, сигнал об атаке получают и неядерные силы, например бомбардировщики и подводные лодки, которые могут находиться в разных точках мира.

«Это означает, что даже «тактический» удар, который бы уничтожил высшее руководство России, не предотвратил бы апокалипсис третьей мировой войны»,

– подчеркнуло Daily Star. По словам Блэра, создание «Периметра» – «законный и этичный» способ предотвратить ядерную войну, поскольку «сдерживание» основывается на потенциальном возмездии», напомнил американский эксперт. Однако, выразил опасение Блэр, «Периметр» уязвим для кибератак, и это обстоятельство представляет угрозу мировой безопасности. О том, что в Пентагоне всерьез рассматривали возможность масштабных кибератак против России (в ответ на «российскую агрессию, разумеется»), сообщалось неоднократно. Не исключено, что целью таких кибератак могла быть и система «Периметр».

По некоторым сведениям, «Мертвая рука» базируется в глубоком бункере где-то к югу от Москвы. Ее существование в свое время подтвердил командующий РВСН Сергей Каракаев, пишет издание.

Действительно, в декабре 2011 года командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев (сейчас он генерал-полковник) рассказал в интервью «Комсомольской правде» о существовании «Периметра» (он же – «Мертвая рука»). «Система сегодня существует, она на боевом дежурстве. И когда возникнет необходимость в ответном ударе, когда нет возможности довести до какой-то части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет из «Периметра», – говорил тогда Каракаев.

«Система «Периметр», включавшая в себя сети шахт баллистических ракет, была разработана, установлена и поставлена на боевое дежурство еще во времена Советского Союза», – пояснил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Предполагалось, что в случае внезапной атаки противника, когда ликвидировано военно-политическое руководство страны и некому нажать на «красную кнопку», датчики системы в автоматическом режиме выявляют признаки ядерного удара – ионизирующее состояние атмосферы, электромагнитные излучения, сейсмические колебания и другие. После этого срабатывает «командная» ракета и наносится ответный удар», – рассказал он.

«Появление «Периметра» в 80-х годах, во времена очередного витка холодной войны, для Запада стало неприятным сюрпризом. Ее и прозвали «Мертвой рукой», – подчеркнул Леонков.

«В России существует и другая система, которая сейчас совершенствуется: система СПРН (Система предупреждения о ракетном нападении). Если «Периметр» – это система, наносящая ответный удар в результате полученного ядерного удара, то СПРН позволяет наносить ответно-встречный удар, когда ракеты противника еще не достигли территории России», – рассказал Леонков.

В России публикацию в Daily Star эксперты объяснили ростом напряженности между Лондоном и Москвой вокруг дела Скрипалей. Вероятно, он заставил англичан задуматься о рисках дальнейшей ссоры с россиянами.

Леонков не согласен с профессором Блэром лишь в том, что «Периметр» уязвим для хакерских нападений. «Система «Периметр» и вообще все пусковые установки, входящие в такой вид войск, как РВСН, имеют защиту от кибератак. Внешнее воздействие полностью исключено», – рассказал Леонков.

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«Мало того, исключены воздействия другого характера – электромагнитного излучения, даже прямого ядерного удара. Система имеет защиту, и мы готовы ко всему, к любому сценарию», – сказал он.

А тем временем в России действительно продолжается обновление ядерных сил. В четверг стало известно, что новейший ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурской ракетной дивизии РВСН к 2021 году, сообщил источник в российском ОПК. Серийное производство МБР «Сармат» должно начаться в 2020 году, добавил он.