Запад ищет уязвимости в важнейшей ракетно-ядерной системе России

Взгляд
30 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
Разделы

Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

Возле здания посольства Швейцарии, где располагается российская Секция интересов, вырос небольшой мемориалФото: кадр Россия 24
Еще недавно подобное было трудно представить, но в последние дни и официальный Тбилиси, и простые жители Грузии демонстрируют России свою поддержку. Причина – трагедия в Кемерово, тронувшая чувства грузин. В связи с этим высылка российского дипломата из Грузии заметно отличается от аналогичных историй в Европе и США.  Подробности...
Перейти а раздел…

Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
Перейти а раздел…

Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев

Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Степан Амбарцумян, предприниматель
Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Болгария отказалась высылать российских дипломатов
          «Зимнюю вишню» возвели самовольноЮлия Скрипаль начала есть и питьАмериканцы начали покидать генконсульство США в ПетербургеПочему Китай не встает на сторону России в деле Скрипаля
          Брата украинского пранкера Вольнова задержали за детское порноБурджанадзе: Запад ошибается, пытаясь загнать Россию в уголСаудовская Аравия нашла замену нефтиКанада отказалась вводить безвизовый режим с Украиной
          Порошенко высмеяли за объявление о запуске 4G на УкраинеДороги в России начнут покрывать использованным асфальтомЧехия заявила об отсутствии у Британии в деле Скрипаля даже косвенных доказательствНападающий сборной России перед ЧМ-2018 собрался уехать в Англию

          Главная тема


          Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

          Петербург важнее Сиэтла


          Американские СМИ: Кремль превысил зеркальный ответ США

          «Корейский поток»


          Сеул заявил о строительстве газопровода из России через КНДР

          ближний восток


          Минобороны оценило публикации об обмане российских радаров истребителями ВВС Израиля

          украинский пранкер


          Разоблачен новый циничный розыгрыш на тему трагедии в Кемерово

          трагедия в Кемерово


          Потерявший семью в пожаре кемеровчанин рассказал, кто закрыл двери кинозала

          разведка и контрразведка


          Насколько чувствительным для Запада окажется ответ России

          самая дорогая покупка


          Польша пытается нейтрализовать российские «Искандеры»

          «западноукраинский сепаратизм»


          Александр Чаленко: Идею перевода украинской мовы на латиницу лично я поддерживаю двумя руками

          «Невозможен здесь и Навальный»


          Андрей Бабицкий: Кемеровская трагедия выявила границы возможного для меня как жителя Донецкой народной республики

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?

          Запад ищет уязвимости в важнейшей ракетно-ядерной системе России

          Британская пресса сама себя возбуждает «Мертвой рукой», нервируя публику страшилками о «русской ядерной угрозе»   29 марта 2018, 20:05
          Фото: Александр Овчинников/Фотохроника ТАСС
          Текст: Марина Балтачева,
          Алексей Нечаев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Западные СМИ вспомнили об одной из самых секретных разработок России в ракетно-ядерной сфере – системе «Периметр», прозванной на Западе «Мертвой рукой». «Периметр» имеет важнейшее значение для гарантированного наказания напавшего на Россию агрессора – но некоторые эксперты утверждают, что эта система имеет свои уязвимости. Так ли это на самом деле?

          Британская печать вдруг решила напомнить своей публике о ядерной мощи России. В частности, о ее способности наносить ядерный контрудар – даже в случае, если отдать приказ о нанесении такого удара будет физически некому.

          «Российская система управления ядерным оружием «Периметр», получившая на Западе «ужасающее» прозвище «Мертвая рука», не только сохранилась со времен холодной войны, но и совершенствуется», – предупредил издание Daily Star американский эксперт в области контроля над ядерным оружием профессор Брюс Блэр.

          Стоит отметить, что это один из наиболее признанных на Западе экспертов – сооснователь Движения за глобальный ноль, научный сотрудник Принстонского университета, бывший офицер, управлявший некогда пуском ракет «Минитмен».

          «Мертвая рука» – «автоматическая» система, для ее работы достаточно трех человек, пояснил Блэр (перевод газеты ВЗГЛЯД). По его словам, для ее запуска необходимо выполнить небольшое количество функций. Причем тем военным, которые будут ее запускать, не обязательно занимать какие-либо высокие должности, они просто должны реагировать на ее сигналы. «Периметр» спроектирован таким образом, чтобы Россия могла ответить на удар, даже если все ее командование будет уничтожено в результате первого удара США, подчеркнуло издание.

          Датчики системы способны сами распознать факт ядерных взрывов на своей территории. После этого система запускает «командную ракету», которая передает сигнал, активирующий все остальные ракеты по стране, находящиеся на своих позициях. Более того, сигнал об атаке получают и неядерные силы, например бомбардировщики и подводные лодки, которые могут находиться в разных точках мира.

          «Это означает, что даже «тактический» удар, который бы уничтожил высшее руководство России, не предотвратил бы апокалипсис третьей мировой войны»,

          – подчеркнуло Daily Star. По словам Блэра, создание «Периметра» – «законный и этичный» способ предотвратить ядерную войну, поскольку «сдерживание» основывается на потенциальном возмездии», напомнил американский эксперт. Однако, выразил опасение Блэр, «Периметр» уязвим для кибератак, и это обстоятельство представляет угрозу мировой безопасности. О том, что в Пентагоне всерьез рассматривали возможность масштабных кибератак против России (в ответ на «российскую агрессию, разумеется»), сообщалось неоднократно. Не исключено, что целью таких кибератак могла быть и система «Периметр».

          По некоторым сведениям, «Мертвая рука» базируется в глубоком бункере где-то к югу от Москвы. Ее существование в свое время подтвердил командующий РВСН Сергей Каракаев, пишет издание. 

          Действительно, в декабре 2011 года командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев (сейчас он генерал-полковник) рассказал в интервью «Комсомольской правде» о существовании «Периметра» (он же – «Мертвая рука»). «Система сегодня существует, она на боевом дежурстве. И когда возникнет необходимость в ответном ударе, когда нет возможности довести до какой-то части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет из «Периметра», – говорил тогда Каракаев.

          «Система «Периметр», включавшая в себя сети шахт баллистических ракет, была разработана, установлена и поставлена на боевое дежурство еще во времена Советского Союза», – пояснил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

          «Предполагалось, что в случае внезапной атаки противника, когда ликвидировано военно-политическое руководство страны и некому нажать на «красную кнопку», датчики системы в автоматическом режиме выявляют признаки ядерного удара – ионизирующее состояние атмосферы, электромагнитные излучения, сейсмические колебания и другие. После этого срабатывает «командная» ракета и наносится ответный удар», – рассказал он.

          «Появление «Периметра» в 80-х годах, во времена очередного витка холодной войны, для Запада стало неприятным сюрпризом. Ее и прозвали «Мертвой рукой», – подчеркнул Леонков.

          «В России существует и другая система, которая сейчас совершенствуется: система СПРН (Система предупреждения о ракетном нападении). Если «Периметр» – это система, наносящая ответный удар в результате полученного ядерного удара, то СПРН позволяет наносить ответно-встречный удар, когда ракеты противника еще не достигли территории России», – рассказал Леонков.

          В России публикацию в Daily Star эксперты объяснили ростом напряженности между Лондоном и Москвой вокруг дела Скрипалей. Вероятно, он заставил англичан задуматься о рисках дальнейшей ссоры с россиянами.

          Леонков не согласен с профессором Блэром лишь в том, что «Периметр» уязвим для хакерских нападений. «Система «Периметр» и вообще все пусковые установки, входящие в такой вид войск, как РВСН, имеют защиту от кибератак. Внешнее воздействие полностью исключено», – рассказал Леонков.

          «Мало того, исключены воздействия другого характера – электромагнитного излучения, даже прямого ядерного удара. Система имеет защиту, и мы готовы ко всему, к любому сценарию», – сказал он.

          А тем временем в России действительно продолжается обновление ядерных сил. В четверг стало известно, что новейший ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурской ракетной дивизии РВСН к 2021 году, сообщил источник в российском ОПК. Серийное производство МБР «Сармат» должно начаться в 2020 году, добавил он.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............