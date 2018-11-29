Минобороны: Значение системы предупреждения о ракетном нападении резко возросло

В связи с выходом США из ДРСМД особую важность приобретает система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заявил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС России генерал-майор Игорь Морозов.

«В первую очередь, говоря о всей наземной инфраструктуре космических войск, нужно упомянуть наиболее важную, стратегическую, систему – это система предупреждения ракетного нападения, особенно в свете последних заявлений о выходе из Договора сокращении ракет средней и меньшей дальности», – отметил Морозов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Генерал рассказал, что в прошлом году российские военные поставили на боевое дежурство три новых радиолокационных станции, передает ТАСС.

«Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Министерства обороны уделяло в последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию», – подчеркнул Морозов.

Он уточнил, российским военным осталось провести незначительные работы по плановой замене двух устаревших локаторов, которые еще вполне способны эффективно решать свои задачи. На эту работу, по словам генерала, потребуется еще два-три года.

Генерал пояснил, что ранее в периферийном радиолокационном поле имелись «разрывы», так как после распада СССР часть средств СПРН осталась на территории независимых государств, и часть из этих средств была ликвидирована. «Поэтому пришлось воссоздавать систему заново», – сказал Морозов.

Напомним, в декабре прошлого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что вдоль границ России создано сплошное радиолокационное поле, что гарантирует обнаружение баллистических ракет со всех направлений.

Несмотря на это, в Крыму решили построить новейший радар системы предупреждения о ракетном нападении.