В Крыму решили построить новейший радар системы предупреждения о ракетном нападении

В районе Севастополя в 2019 году начнется строительство новейшей радиолокационной станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении, заявил генконструктор СПРН Сергей Боев.

По его словам, «Воронеж» заменит устаревшую РЛС «Днепр», передает «Интерфакс».

Ранее стало известно о том, что на боевое дежурство на севере Крыма заступил четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».