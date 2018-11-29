Четвертый дивизион С-400 встал на дежурство в Крыму

Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ России капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Сегодня в Джанкое боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», – объявил Рулев, передает РИА «Новости».

Четвертый дивизион развернут неподалеку от Джанкоя. Приказ заступить на боевое дежурство отдал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Три предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство для защиты воздушных границ России под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

Ранее также сообщалось, что автоматизированная система контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж» появится в Крыму.