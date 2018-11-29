Система для охраны морских рубежей появится в Крыму

Автоматизированная система контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж» появится в Крыму.

«Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля «Рубеж». Эта работа ведется», – рассказал источник «Интерфакса».

По его словам, это новая система, которой в Крыму раньше не было.

Система «Рубеж» получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

В среду стало известно, что еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму до конца 2018 года.