Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму до конца 2018 года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Астафьев сообщил, что зенитчики четвертой армии ВВС и ПВО начали готовить технику к маршу на станцию погрузки; оттуда ЗРС С-400 поездом будет доставлена в пункт постоянной дислокации, передает РИА «Новости».

Новый комплекс уже в ближайшее время «заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства России и заменит предыдущий ЗРК». Уточняется, что это произойдет до конца 2018 года в рамках перевооружения войск.

Ранее сообщалось, что расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400.