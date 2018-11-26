Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400

Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В сообщении говорится, что боевые расчеты зенитных ракетных комплексов воинских частей ПВО 58-й общевойсковой армии ЮВО и соединения ПВО 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Крыму, успешно прошли переподготовку на поступившие на вооружение в этом году ЗРК «Тор-М2», ЗПРК «Тунгуска М1» и ЗРС С-400, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что младшие специалисты за два месяца полностью освоили основы эксплуатации и боевого применения «Тора-М2», «Тунгуски М1» и С-400.

Военнослужащие в полевых условиях выполнили нормативы по развертыванию и приведению в готовность к применению комплексов, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей.

Ранее в понедельник сообщалось, что самолет-разведчик военно-воздушных сил США Boeing RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда Бей на греческом острове Крит, направился в акваторию Черного моря.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины в нарушении действующих правил прохода из Черного в Азовское море нарушили госграницу России. Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров.

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