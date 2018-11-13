Самолет ВВС США направился к Черному морю

Самолет-разведчик военно-воздушных сил США Boeing RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда Бей на греческом острове Крит, направился в акваторию Черного моря.

Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar. По состоянию на 09.23 мск американский самолет находился в воздушном пространстве Болгарии. В 10.15 мск разведчик приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе, приближался к российской границе на расстояние 37 километров.

В 11.55 мск американский самолет приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море нарушили госграницу России. Украинские корабли не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Суда задержаны.

Как пояснял глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев, прием столкновения с минимальными повреждениями был предпринят, чтобы не топить украинские корабли.

Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение. Вооруженные силы Украины переведены в полную боеготовность, усилены контрразведывательные меры.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.