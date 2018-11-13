Стало известно о состоянии пострадавших в Керченском проливе украинских военных

Получившие легкие ранения в воскресенье в Керченском проливе украинские военнослужащие находятся в больнице в Керчи, их состояние стабильно, сообщили в медицинском учреждении.

«Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно», – сообщили ТАСС в больнице, уточнив, что в настоящее время в медучреждении дежурят следователи.

Сообщается также, что три корабля военно-морских сил Украины, задержанные в воскресенье из-за нарушения государственной границы, находятся у причала в порту Керчи. Оба бронекатера и буксир накрывают маскировочной сеткой. Небольшое повреждение заметно только на правом борту буксира «Яны Капу», других повреждений не наблюдается.

Напомним, Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение. Вооруженные силы Украины переведены в полную боеготовность, усилены контрразведывательные меры.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. В ФСБ ранее пообещали опубликовать доказательства подготовки и проведения Киевом провокации в акватории Черного моря.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.