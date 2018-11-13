СНБО Украины принял решение о военном положении

Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, это решение должна утвердить Верховная рада.

Военное положение планируется ввести на 60 суток, передает РИА «Новости».

На заседании президент Украины Петр Порошенко высказался за военное положение.

По словам Порошенко, введение военного положения не скажется ни на работе с международными партнерами, ни на ситуации в Донбассе.

Если военное положение введут, Украина не будет проводить наступательные операции, заверил он.

Кроме того, президент Украины заявил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

Также Порошенко заявил, что введение военного положения не предполагает ограничения прав и свобод граждан.

Госпогранслужба Украины предлагает на время военного положения в стране запретить въезд некоторым категориям граждан России, передает 112.ua.

Украинская полиция переходит на усиленный режим несения службы.