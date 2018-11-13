Украина собралась ввести военное положение

Совету национальной безопасности Украины предложено ввести военное положение, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он сообщил, что военный комитет при президенте Украины считает события в Азовском море «актом военной агрессии». Комитетом «предложено провести заседание СНБО для объявления о режиме военного положения».

Заседание начнется в 1.00 мск, передает ТАСС.