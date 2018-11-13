СБУ приведена в полную боеготовность

Служба безопасности Украины приведена в полную боевую готовность, в стране усилены контрразведывательные меры для недопущения провокаций в связи с ситуацией в Азовском море, сообщили в пресс-центре СБУ.

«Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций российских спецслужб и дестабилизации ситуации внутри страны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, теперь его должна утвердить Верховная рада. Вооруженные силы Украины переведены в полную боеготовность.

Блогер Анатолий Шарий подробно проанализировал заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором было принято решение о введении военного положения.

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