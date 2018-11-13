Шарий прокомментировал решение Украины ввести военное положение

Блогер Анатолий Шарий подробно проанализировал заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором было принято решение о введении военного положения.

«Сегодняшний день проходит для меня под вывеской непонимания. Я плюс-минус понимаю, что случилось в море, но что случилось потом, я не понимаю», – признался Шарий, говоря о решении украинских властей ввести чрезвычайное положение.

Он отметил, что об «агрессии» в отношении украинских военнослужащих Киев заявлял и прежде, однако военного положения не вводили.

Кроме того, Шарий обратил внимание на то, что украинская сторона, как утверждают в Киеве, запрашивала разрешение у российских властей на прохождение в районе Крымского моста. «Вы что, с ума сошли? Вы же «воюете»! Или пять лет было лжи? Пять лет было долбаного лицемерия? Постоянно говорили: «Это русско-украинская война». Постоянно, в каждой речи Порошенко об этом говорил», – напомнил блогер.

«Порошенко даже не понял, от кого получили информацию. От того, Порошенко! От диспетчерского пункта «оккупанта». «Так называемые» власти Крыма – на людей нападают, потому что они смеют произнести это без приставки «так называемые», а здесь вы связываетесь с «так называемыми» властями, чтобы спросить, можно ли пройти? На «свою собственную» территорию?» – задается вопросом Шарий.

«До этого пять лет рассказывается о том, что идет «война», а тут происходит таран катера и: «Вау! Смотрите, что они делают!» Вы что, серьезно? Таран – это акт агрессии? У вас вон Жемчугов есть, награжденный звездой Героя Украины. Так он вообще «российских генералов» убивал. Генералов! Эшелоны пускал под откос! С россиянами, понимаешь. Сколько он их покосил! Это была не агрессия со стороны Российской Федерации? Нет, а что это было? Надо было дождаться тарана катера какого-то долбаного? Вот же странно. Не понимаю, что происходит!» – иронизирует Шарий.

«А почему же только сегодня? А потому только сегодня, что военное положение подразумевает запрет выборов в Верховную раду и президента. На два месяца, а потом перенос. Какой ты Петя умный! Но это все уже давно разгадали», – заметил Шарий, напомнив о соответствующем прогнозе лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, прозвучавшем около четырех месяцев назад. «Она полагала, что это будет вестись через ЛНР и ДНР. Нет. Катер! Они ударили катер! Это ведь причина», – с иронией отмечает блогер.

«Петя знает, что рейтинги его нулевые. Петя знает, что не пройдет он. Петя знает, что Бойко, которого он создал, это все уже лопнуло. У него не получается. У него не получается пройти! А если не получается пройти, он готов пойти на все. И вот он идет сейчас на все – на военное положение. Он выдумал повод. (…) Чтобы отменить выборы – это единственная причина, по которой происходит весь этот абсурд», – заключил Шарий.

Напомним, Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, теперь его должна утвердить Верховная рада. Вооруженные силы Украины переведены в полную боеготовность.

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