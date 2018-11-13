Вооруженные силы Украины приказано привести в полную боеготовность

Отдан приказ привести украинские вооруженные силы в полную боевую готовность, сообщает минобороны Украины.

Распоряжение о приведении соединений и частей в боевую готовность «полная» отдал начальник генштаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на основании решения СНБО страны о введении военного положения, сообщается на сайте министерства.

Напомним, после задержания Россией кораблей ВМС Украины, которые нарушили российскую границу, Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, это решение должна утвердить Верховная рада.