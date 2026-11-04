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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    4 ноября 2026, 10:20 • Новости дня

    Литва заключила договор о закупке морских мин у Финляндии

    Минобороны Литвы: Вильнюс договорился о закупке финских морских мин

    Tекст: Мария Иванова

    Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало с финской компанией Forcit договор о приобретении морских мин Blocker.

    Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало с финской компанией Forcit договор о приобретении морских мин Blocker, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

    «Морские мины являются важной составляющей оборонного потенциала нашей страны, обеспечивающей безопасность в Балтийском море», – заявил глава военного ведомства Робертас Каунас.

    Министр пояснил, что закупки планируются на основе финской инициативы Naval Mines Cooperation. По его словам, применение боеприпасов будет координироваться с союзниками. Количество приобретаемых мин и стоимость контракта не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Литвы Гитанас Науседа заявил о направлении Вильнюсом почти 7% валового внутреннего продукта на оборонные нужды.

    В прошлом месяце вице-президент Patria Latvia по развитию новых направлений бизнеса Угис Романов сообщил о намерении финской компании Patria инвестировать почти 8 млн евро в строительство завода по производству боевых машин пехоты в Латвии.

    В сентябре латвийское руководство заявило о намерении перераспределить военный бюджет для приобретения партии взрывных устройств.

    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    3 ноября 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны

    Defence News: Россия оснастила дроны новыми антеннами для обхода РЭБ Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия начала устанавливать на свои беспилотники и ракеты увеличенные помехоустойчивые антенны, что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, пишут американские СМИ.

    Российские навигационные модули «Комета» используют массивы небольших приемных элементов для поддержания работы спутниковой навигации в условиях помех. Они были обнаружены на беспилотниках «Герань», авиабомбах, ракетах «Искандер-М», «Кинжал» и новых крылатых ракетах «Филин», пишет Defence News.

    Аппараты с 32-элементными антеннами уже участвовали в атаках на Киев.

    «Чем больше элементов, тем больше источников сигналов радиоэлектронной борьбы может подавить антенна», – заявил специалист по РЭБ и советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

    По его словам, это дает России асимметричное преимущество, так как ей проще увеличить количество элементов на антенне, чем украинским войскам добавить новые станции радиоэлектронной борьбы.

    В результате более защищенные российские аппараты способны преодолевать радиоэлектронный щит Украины, заставляя применять для их перехвата дорогостоящие зенитные ракеты и авиацию.

    Главное управление разведки минобороны Украины указало, что российские оборонные предприятия якобы заказали в этом году более 100 тыс. модулей «Комета» в различных конфигурациях для наведения крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способности российской ракеты «Филин» поражать широкий спектр целей.

    Ранее Бескрестнов заявлял, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до скорости в 1000 тыс. км/ч.

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    3 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Участвовавшую в освобождении Доброполья бригаду наградили орденом Суворова

    Минобороны: 9-я бригада группировки «Центр» получила орден Суворова

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии вручил 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Центр» орден Суворова, сообщило Министерство обороны.

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии провел церемонию крепления знака ордена Суворова и орденской ленты к знамени 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения бригады метр за метром освобождают территорию Донецкой народной республики от украинских войск. Ранее бойцы соединения взяли под контроль Доброполье, служившее одним из главных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Доброполья.

    В августе Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки «Восток» в связи с присвоением почетного наименования «гвардейский».

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    3 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Науседа назвал суммы расходов Литвы на оборону

    Президент Науседа оценил военные расходы Литвы почти в 7% ВВП

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на конференции по вопросам безопасности в Берлине, что Вильнюс направляет на оборонные нужды почти 7% валового внутреннего продукта.

    Литва расходует на нужды обороны 7% валового внутреннего продукта. Об этом глава балтийской республики Гитанас Науседа сообщил на конференции в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    «В текущем году на основные оборонные нужды Литва направила 5,38% ВВП, а с учетом финансирования более широких потребностей в сфере безопасности и обороны на эти цели выделено почти 7% ВВП», – отметил Науседа.

    В проекте государственного бюджета Литвы на 2027 год ассигнования на оборону намечены в размере 4,8 млрд евро. Это позволит сохранить финансирование по линии Минобороны на уровне 5% ВВП. По решению Госсовета обороны такой уровень расходов Вильнюс намерен выдерживать как минимум до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Ранее Координационный совет по всеобщей национальной обороне страны закрепил планы по переходу к нему. А литовское министерство обороны сообщило о направлении Бельгией истребителей F-16 для охраны воздушного пространства над странами Балтии.

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    3 ноября 2026, 16:17 • Новости дня
    Армия Болгарии получила первую партию американских бронемашин Stryker

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Болгарии получили первую партию боевых бронированных машин Stryker из США, сообщает телеканал Nova.

    На официальной церемонии на военном заводе «Терем» в Велико-Тырново, где собирают машины, присутствовали министр обороны Димитар Стоянов, командующий вооруженными силами адмирал Эмил Ефтимов и представители Госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    Первые восемь машин уже собраны, пять из них переданы механизированной бригаде сухопутных войск на военной базе в Карлово. Приобретение машин Stryker является частью обязательств Болгарии перед коллективной обороной НАТО и укреплением обороноспособности пехоты.

    В 2023 году Болгария подписала контракт на закупку 183 боевых машин Stryker на сумму более 1,4 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил.

    В начале прошлого месяца правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T у ФРГ.

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    3 ноября 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров: Япония обсуждает возможность отхода от неядерных принципов

    Глава МИД Лавров заявил об обсуждении в Японии отказа от неядерных принципов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония проводит ускоренную милитаризацию и рассматривает возможность отказа от трех неядерных принципов.

    Японское руководство во главе с премьер-министром Санаэ Такаити обсуждает возможность изменения безъядерного статуса страны, передает ТАСС.

    «Япония, забыв уроки истории, проводит ускоренную милитаризацию. Политическая элита этой страны, которая пережила ужасы американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, активно обсуждает во главе с премьер-министром Санаэ Такаити возможность отхода от трех неядерных принципов», – заявил Лавров в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити исключила участие страны в совместных ядерных миссиях США.

    Также японские власти сообщили о планах продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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