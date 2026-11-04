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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    4 ноября 2026, 10:21 • Новости дня

    Казахстан начал переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Власти Казахстана начали переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о начале обсуждения параметров сделки по строительству второй атомной электростанции в республике с Китайской национальной ядерной корпорацией.

    Астана обсуждает с Китайской национальной ядерной корпорацией параметры и сроки возведения атомной электростанции «Мойынкум», передает ТАСС.

    «Первая АЭС «Балхаш» будет реализовываться с российским консорциумом «Росатом». Вторая АЭС «Мойынкум»– на сегодняшний момент прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной корпорацией. Сейчас обсуждаются параметры сделки и сроки. Мы верим, что к 2035 году проекты должны быть закончены», – сказал Аккенженов.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к сооружению АЭС «Балхаш» в следующем году, а также подписать соглашение для скорейшего начала возведения станции «Мойынкум».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил о планах Казахстана создать государственный стратегический резерв урана для обеспечения будущих АЭС топливом.

    В мае власти страны подтвердили начало возведения станции «Балхаш» под руководством Росатома в 2027 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал закрепление договоренностей Москвы и Астаны о строительстве объекта по современным технологиям.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    2 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    @ US DOE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует к 2050 году создать государственный стратегический резерв урана объемом не менее 150 тыс. тонн для обеспечения будущих АЭС топливом, сообщил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

    Создание резерва прорабатывается для обеспечения долгосрочных потребностей атомной энергетики страны, пишет «Интерфакс». «В целях обеспечения будущих АЭС необходимым топливом прорабатывается вопрос создания государственного стратегического резерва урана. Стратегией развития атомной отрасли до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс. тонн урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана», – заявил Саткалиев.

    По его словам, агентство определяет механизмы формирования резерва. Ожидается, что это будет многоуровневая система, включающая резервирование запасов в недрах, физический запас природного урана и готовое ядерное топливо.

    В конце октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть возможность создания такого резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Казахстан выразил намерение расширить энергетическое сотрудничество с Россией для строительства АЭС.

    В сентябре прошлого года заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил об отсутствии дефицита урана для атомных электростанций до конца текущего столетия.

    В январе прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой атомной электростанции в стране.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ МЧС РФ/ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» обновила исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд объемов прокачки российского топлива китайским потребителям был установлен 1 ноября, сообщает «Газпром».

    В холдинге уточнили, что экспорт энергоресурсов осуществляется в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между российской компанией и китайской корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Газпром сообщил о превышении прошлогодних показателей транспортировки российского топлива по газопроводу «Сила Сибири».

    В начале осени глава компании Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки газа китайским потребителям.

    Весной холдинг отчитался об устойчивом превышении контрактных объемов поставок по этому маршруту.

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    2 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США

    Китайские фирмы вложили 14 млрд долларов в ИИ для роботов

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил, что китайские производители гуманоидных роботов сместили фокус инвестиций с «железа» на искусственный интеллект, который должен стать основным источником прибыли.

    Китайские компании, десятилетие оттачивавшие бег, танцы и сальто своих гуманоидных роботов, начали масштабный переход к разработке искусственного интеллекта, который позволит машинам осваивать разные профессии без перепрограммирования. За первое полугодие 2026 года стартапы в сфере так называемого воплощенного ИИ привлекли 14 млрд долларов – в пять раз больше, чем годом ранее, передает Kyodo News.

    Деньги все чаще идут не производителям, а узким разработчикам «мозгов» для роботов на фоне падения цен на железо. «Производители роботов пришли к выводу, что маржа будет не от железа, а от мозга», – сказал МакГрат. Новое направление стало еще одним фронтом технологического соперничества США и Китая: американские лаборатории лидируют в части передовых моделей, но китайские фирмы делают ставку на массовое производство и доступ к реальным данным.

    Китайские стартапы X Square, Galaxea и Spirit AI уже оценены примерно в 3 млрд долларов каждый, их системы обучают роботов по коротким видео и в симуляциях. Сооснователь X Square Ян Цянь заявила, что компания стремится перевести роботов «от управления кодом к управлению здравым смыслом». Крупные производители, включая UBTech и Unitree, набирают десятки исследователей и предлагают вознаграждения топ-уровня за развитие универсальных моделей ИИ.

    Для обучения таким системам китайские компании собирают огромные массивы данных о физических действиях: Spirit AI наняла около тысячи человек для записи быта и производственных операций, Robbyant использовала 160 тыс. часов материала, а DexForce добивается почти стопроцентной точности в промышленных задачах за счет виртуальной среды. При этом отрасль сталкивается с дефицитом чипов Nvidia из-за американских ограничений и ужесточением контроля за выходом компаний на биржу, что тормозит приток капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании начали промышленное испытание и коммерческое внедрение человекоподобных роботов на фабриках в Южной Корее. В сентябре компания Ubtech в Лючжоу официально открыла первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов мощностью свыше 10 тыс. единиц в год. В июне китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов и получил оценку свыше 50 млрд долларов.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко прибыла в Китай

    Матвиенко прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, ожидаются встречи с руководством страны.

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, передает ТАСС.

    Ожидается, что в понедельник в Пекине пройдут встречи Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. Во вторник в городе Сиане спикер СФ встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет, где проведет встречу со студентами и преподавателями.

    В составе делегации Совета Федерации: заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев, член комитета СФ по федеративному устройству Александр Ролик.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

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    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

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    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    1 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Китае ужесточили контроль за активами чиновников и бизнесом их родственников

    Компартия Китая усилила проверки имущества чиновников и бизнеса их семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение усилить проверки имущества руководящих кадров и ужесточить контроль за предпринимательской деятельностью их родственников.

    Текст решения ЦК КПК по вопросам продвижения всестороннего и строгого внутрипартийного управления был опубликован на сайте правительства КНР, передает РИА «Новости».

    «Совершенствовать систему декларирования личных сведений руководящими работниками, проводить проверки в тех случаях, когда активы или расходы семьи явным образом превышают ее обычные доходы», – говорится в документе.

    В решении также подчеркивается необходимость усиления систематического контроля за предпринимательской деятельностью супругов и детей китайских чиновников. В январе председатель КНР Си Цзиньпин сравнил коррупцию с преграждающим путь развития партии тигром и призвал решительно искоренять взяточничество в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    В четверг власти Китая включили в состав Политбюро генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней антикоррупционной кампании в высшем военном руководстве страны.

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    2 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Прокачку нефти из Казахстана в Самару остановили из-за атаки беспилотников

    Минэнерго Казахстана: Прокачка нефти в Самару приостановлена из-за атаки дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников.

    Транспортировка нефти по трубопроводу была приостановлена после удара беспилотных летательных аппаратов по объектам Самарского производственно-диспетчерского узла, передает ТАСС.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара была временно приостановлена», – сообщила Серикпаева.

    В министерстве добавили, что профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры. Ожидается, что прием нефти на этом направлении возобновится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Украина вопреки требованию Дональда Трампа возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о возобновлении атак украинских военных на российские предприятия.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух человек в результате атаки беспилотников на регион.

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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    2 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    В Казахстане задержали планировавших насильственную смену строя радикалов

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в городе Атырау группу из 10 человек, планировавших насильственно изменить основы конституционного строя в регионе.

    Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в городе Атырау группу из 10 человек, планировавших насильственно изменить основы конституционного строя в западном регионе страны, передает ТАСС.

    «30 октября 2026 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Атырау в рамках досудебного расследования единовременно задержано 10 человек», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Фигуранты дела подозреваются в создании экстремистской группы, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. В ходе обысков правоохранители изъяли огнестрельное оружие, наркотики и религиозную литературу.

    Кроме того, силовики пресекли деятельность трех подпольных учебных центров для детей и подростков, организованных задержанными. В КНБ подчеркнули, что некоторые члены группировки уже имеют судимости за террористические и общеуголовные преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Литвы закрыли центры выдачи виз в Казахстане из-за угрозы терроризма.

    Летом министерство энергетики республики обязало недропользователей подготовить площадки для размещения морских оперативных штабов по борьбе с терроризмом.

    В прошлом году сотрудники Комитета национальной безопасности задержали в четырех городах страны шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма и призывах к свержению светского строя.

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    2 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Китай и Оман призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе.

    Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам визита оманского лидера в Пекин, передает ТАСС. «Стороны считают, что в Ормузском проливе должно быть восстановлено нормальное и безопасное судоходство, и договорились поддерживать контакты по вопросам, касающимся пролива», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком призвал не превращать Ближний Восток в арену геополитических конфликтов.

    В субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлом месяце Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов.

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