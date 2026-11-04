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Казахстан начал переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС
Власти Казахстана начали переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о начале обсуждения параметров сделки по строительству второй атомной электростанции в республике с Китайской национальной ядерной корпорацией.
Астана обсуждает с Китайской национальной ядерной корпорацией параметры и сроки возведения атомной электростанции «Мойынкум», передает ТАСС.
«Первая АЭС «Балхаш» будет реализовываться с российским консорциумом «Росатом». Вторая АЭС «Мойынкум»– на сегодняшний момент прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной корпорацией. Сейчас обсуждаются параметры сделки и сроки. Мы верим, что к 2035 году проекты должны быть закончены», – сказал Аккенженов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к сооружению АЭС «Балхаш» в следующем году, а также подписать соглашение для скорейшего начала возведения станции «Мойынкум».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил о планах Казахстана создать государственный стратегический резерв урана для обеспечения будущих АЭС топливом.
В мае власти страны подтвердили начало возведения станции «Балхаш» под руководством Росатома в 2027 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал закрепление договоренностей Москвы и Астаны о строительстве объекта по современным технологиям.