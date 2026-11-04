Пропавший однофамилец сенатора от Аляски получил тысячи голосов на выборах

NYT: Пропавший независимый кандидат в Сенат от Аляски получил 2,5 тыс. голосов

Tекст: Тимур Шайдуллин

На промежуточных выборах в сенаторы от штата Аляска независимый кандидат Дэниел Салливан получил поддержку 1,65% избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

За несколько дней до голосования телеканал CBS сообщил об исчезновении Дэниела Салливана из родного города, его местонахождение остается неизвестным. При этом действующий сенатор Дэн Салливан уступает кандидату-республиканке Мэри Пелтоле несколько десятых процента. Голоса, отданные за однофамильца, могут иметь решающее значение для Республиканской партии.

Ранее президент США Дональд Трамп и другие республиканцы заявляли, что выдвижение однофамильца призвано запутать избирателей. Дэн Салливан называл своего соперника «фиктивным кандидатом». The New York Times провела расследование, которое показало возможную координацию выдвижения однофамильца политтехнологами из штаба Мэри Пелтолы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские средства массовой информации спрогнозировали контроль Демократической партии над Сенатом и Палатой представителей.

Кандидат от демократов Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах от штата Мичиган. В понедельник представители американского сенатора Криса Мерфи сообщили о его госпитализации с инсультом.