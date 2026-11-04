Захарова: Власть Зеленского держится на страхе и пыточных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владимир Зеленский «держится на пыточных», которые являются опорами его власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

«Так на чем же он держится? Он держится только на этих пыточных, на страхе, который эти пыточные распространяют в обществе, на безумной, безумной вот этой внутренней озлобленности и ненависти людей друг к другу, понимаете, вот это есть атмосфера его власти, а опорами его власти являются эти самые пыточные», – сказала Захарова и добавила, что в эти структуры «входят и ТЦК», и украинская мобилизация, сопровождаемая абсолютным беспределом на улицах.

По ее словам, Зеленский уничтожает людей через свою «любимую игрушку» – мясорубку. «Вот мы видим страну, где человек, пришедший на словах и заверениях, и заявлениях, и обещаниях привести людей к миру, благополучию и к нормальной жизни, начинает этих людей пожирать и уничтожать через любимую его игрушку – мясорубку. С детства любимой игрушкой Зеленского по воспоминаниям его мамы была мясорубка. Просто сейчас она в масштабах всей Украины», – подчеркнула Захарова.

Ранее украинские СМИ сообщили, что под Киевом в подвале вооруженные люди удерживают около 40 мужчин, причем некоторые из них со следами пыток. После широкой огласки медикам разрешили забрать четырех человек с побоями.

Позже полиция заявила, что там размещаются военнослужащие Нацгвардии Украины, а командующий Нацгвардией Александр Пивненко назвал травмированных мужчин сбежавшими из частей военными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о множестве неофициальных тюрем на Украине.

В тот же день украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом.

Ранее Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней.