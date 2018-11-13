Предсказано самозатопление украинских кораблей в районе Керченского пролива

Украинские военнослужащие готовы организовать затопление собственных кораблей в районе Керченского пролива ради выполнения провокационного плана президента Украины Петра Порошенко в отношении России, заявил глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

«Украинская власть нагнетает агрессию в Азовско-Черноморском регионе – все, что они делают на сухопутье, не имеет резонанса, поэтому они переключились на море. Поэтому их провокации будут нарастать», – приводит его слова РИА «Новости».

«Подчеркну, мы сейчас предупреждаем моряков, которые идут на обострение по заданию [президента Украины Петра] Порошенко, чтобы совершить катастрофическую акцию вплоть до того, чтобы устроить самозатопление», – допустил эксперт.

Он отметил, что российские пограничники и моряки Черноморского флота были готовы к провокациям с украинской стороны. «Силы морской пограничной охраны приведены в высшую степень готовности. Готовы все необходимые ресурсы, чтобы образумить украинских деятелей и потом спросить с них за участие в провокации», – сказал Ненашев.

Россия действует в строгом соответствии с нормами международного морского права, а украинские власти, напротив, допускают нарушение норм судоходства, сказал Ненашев.

«Прием навалов (столкновение с минимальными повреждениями – прим. ВЗГЛЯД) наших моряков на украинские суда – способ не доводить до жесткого варианта пресечения нарушения границы. Жесткий метод – утопить корабли. У России есть все основания для применения силы, чтобы разрешить возникшую ситуацию», – добавил Ненашев.

Напомним, в воскресенье три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу России, направившись к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. В Киеве при этом заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир.

Сообщалось, что проход под арками Крымского моста перекрыли сухогрузом, рядом дежурили корабли погранслужбы ФСБ России. Кроме того, на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов. Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Позже стало известно, что подкрепление ВМС Украины, вышедшее из Бердянска, остановилось на границе территориальных вод России, не решаясь войти в них.