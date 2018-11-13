Россия направила боевые самолеты на патрулирование Керченского пролива

В связи с инцидентом с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, об этом сообщил осведомленный источник в Крыму.

«Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове», – сказал собеседник «Интерфаксу».

По информации телеканала НТВ, над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направились к Керченскому проливу. В Киеве при этом заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир.

Позже стало известно, что подкрепление ВМС Украины, вышедшее из Бердянска, остановилось на границе территориальных вод России, не решаясь войти в них.