Проход под арками Крымского моста перекрыт сухогрузом, рядом дежурят корабли погранслужбы ФСБ России, сообщают местные СМИ, публикуя фотографии с места событий.

Издание «Керчь.Инфо» сообщает, что судно перекрыло проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста. Кроме того, отмечается, что возле арки находятся три российских военных катера и над мостом кружат два военных вертолета.

Издание также публикует фотографию с места событий.

Очевидцы снимают происходящее на видео.

В ФСБ ранее в воскресенье сообщили, что корабли ВМС Украины, вышедшие из порта Бердянск, следуют в направлении Керченского пролива на предельной скорости. Рабочие, трудящиеся на стройке железнодорожной части Крымского моста, публикуют в социальных сетях видеоролики происходящего в акватории Керчь-Еникальского канала.