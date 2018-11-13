В Керченский пролив на предельной скорости направились новые украинские корабли

Корабли ВМС Украины, вышедшие из порта Бердянск, следуют в направлении Керченского пролива на предельной скорости, заявили в ЦОС ФСБ России.

«Сегодня в 11.30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Отмечается, что погранслужба принимает все меры, чтобы пресечь провокацию украинской стороны.

«Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», – говорится в сообщении ФСБ.

Между тем, Telegram-канал «Силовики» сообщает, что ранее нарушившие госграницу России украинские корабли замерли без движения в шести милях перед Керченским проливом в ожидании приказа от командования ВМС Украины. Российские пограничники в боевой готовности контролируют ситуацию.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России и вошли в российские территориальные воды, однако ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир, а МИД Украины потребовал международной реакции на «российскую агрессию».