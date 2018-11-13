Рабочие опубликовали видео происходящего в районе Крымского моста

Рабочие, трудящиеся на стройке железнодорожной части Крымского моста, публикуют в социальных сетях видеоролики происходящего в акватории Керчь-Еникальского канала.

Записи опубликованы в группе «Керченский мост» во «ВКонтакте».

Так, на одном из видео под названием «КЕК закрыт» видно сторожевой корабль ВМФ России и российский боевой вертолет, патрулирующий территорию вдоль Крымского моста.

В ФСБ ранее в воскресенье сообщили, что корабли ВМС Украины, вышедшие из порта Бердянск, следуют в направлении Керченского пролива на предельной скорости. Подчеркивалось, что погранслужба принимает все меры, чтобы пресечь провокацию украинской стороны.

Напомним, в воскресенье три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и вошли в российские территориальные воды, однако ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир, а Киев потребовал международной реакции на «российскую агрессию».