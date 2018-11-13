Россия задержала два из шести современных бронекатеров ВМС Украины

Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров, входящих в боевой корабельный состав ВМС Украины.

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» проекта 58155 «Гюрза-М» были задержаны после того, как осуществили очередную попытку нарушить российскую границу. Всего, согласно открытым данным, в боевой корабельный состав ВМС Украины входят шесть бронекатеров этого типа.

Еще два таких катера в сентябре были спущены на воду в Азовском море для усиления охраны в районе Бердянского морского порта.

Примечательно, что поступившие недавно на вооружение речные бронекатера проекта «Гюрза-М» должны были стать частью «москитного флота» ВМС Украины, о котором заявляли в Киеве. Однако позже в новейших украинских бронекатерах был найден серьезный недостаток: они оказались бесполезны без использования противовеса при стрельбе.

Президент Украины Петр Порошенко уже призвал Москву освободить украинских моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.