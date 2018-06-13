Найден серьезный недостаток в новейших украинских бронекатерах

Новейшие украинские бронекатера «Гюрза-М» оказались бесполезны без использования противовеса при стрельбе.

«Украинские конструкторы МБАК «Гюрза-М», как ранее на опытном образце Ан-178, не смогли обойтись без использования противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля при стрельбе для того, чтобы попадать в цель», – пишет блогер Диана Михайлова в LiveJournal.

Блогер заметила недочеты в ходе просмотра видео телерадиостудии «Бриз» украинского минобороны, на котором малый бронированный артиллерийский катер «Лубны» вместе с тремя другими МБАК проекта 58155 «Гюрза-М» проходит завершающий этап заводских ходовых испытаний перед принятием в состав надводных сил ВМФ Украины.

«Элемент заявленной системы стабилизации», он же противовес, можно рассмотреть на 1.15 минуте видео. По мнению блогера, масса противовеса внутри боевого модуля КАУ-30М составляет не менее 100 килограммов.

В 2012 году была утверждена концепция строительства кораблей, и началось строительство катеров проекта «Гюрза-М» на заводе «Ленинская Кузня».

Бронекатера проекта 58155 предназначены для несения боевой вахты на приграничных реках, озерах, в прибрежной морской зоне. В перечень задач бронекатеров входит патрулирование, охрана водных рубежей, борьба с малоразмерными судами противника, защита береговых стационарных и плавучих гидротехнических объектов и сооружений, содействие десантным и пограничным группам, обеспечение безопасности мореплавания, а также содействие в вопросах разведки, доставки и снабжения.