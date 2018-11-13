Порошенко выдвинул требования к России

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны призвал Москву освободить украинских моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна», – заявил Порошенко, слова которого приводятся на сайте президента Украины.

Он потребовал «срочно их (военнослужащих – прим. ВЗГЛЯД) передать украинской стороне вместе с кораблями и срочно провести деэскалацию ситуации, которая сложилась в Азовском море... и по другим направлениям».

Порошенко добавил, что ожидает быстрой реакции на свое обращение.

Ранее Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, теперь его должна утвердить Верховная рада. Вооруженные силы Украины переведены в полную боеготовность.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.