Украина спустила на воду в Азовском море два боевых речных катера

Киев усилил охрану в районе Бердянского морского порта в акватории Азовского моря двумя «бронекатерами», сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. Отмечается, что такие меры приняты «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины».

«С сегодняшнего дня (со вторника) с 07.15 утра (совпадает с мск) в акватории Бердянского морского порта уже несут службу два бронекатера – «Лубны» и «Кременчуг», – написал Лавренюк на своей странице в Facebook.

По его словам, такие меры приняты «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора (так в Киеве называют Россию – прим. ВЗГЛЯД), которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские торговые порты.

Отметим, что боевые артиллерийские катера «Кременчуг» и «Лубны» (проект 58155 «Гюрза-М») заложены в 2016 году и вошли в строй ВМС Украины в 2018 году.

Речные бронекатера проекта «Гюрза» предназначены для несения боевой вахты на приграничных реках, озерах, а также в прибрежной морской зоне. В перечень задач бронекатеров входят: патрулирование, охрана водных рубежей, борьба с малоразмерными судами противника, защита береговых стационарных и плавучих гидротехнических объектов и сооружений, содействие десантным и пограничным группам, обеспечение безопасности мореплавания, а также содействие в вопросах разведки, доставки и снабжения. При необходимости катер способен атаковать и такие объекты, как бункеры, здания, мосты, автотранспорт, легковооруженные боевые машины.

В начале сентября сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на закрытом заседании утвердил комплекс мер по усилению военного присутствия в Азовском море.

Тогда же глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией.